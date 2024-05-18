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В центре Петербурга проехалась раритетная техника в рамках фестиваля комтранса

фото ЗакС политика В центре Петербурга проехалась раритетная техника в рамках фестиваля комтранса

В центре Петербурга прошел парад ретро-транспорта, в рамках которого по городу проехалась 321 единица раритетной техники, об этом 18 мая сообщили в комитете по транспорту города.

Парад раритетного транспорта состоялся в рамках фестиваля "Транспортфест". Петербуржцы могли посмотреть различный общественный транспорт, грузовики, легковые авто и мотоциклы прошлого.

Колонна из транспорта двигалась по Васильевском острову от Морской набережной по улице Нахимова, Наличной и Большому проспекту В.О.. После того, как авто пересекли Дворцовый мост, они поехали по центру городу в районе Невского проспекта.

Как отметили в комитете по транспорту, в параде первый раз поучаствовали польский автобус Jelcz 120M и автобус "Олимп" из Ставрополя.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга


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