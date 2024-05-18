На Тихорецком проспекте случился пожар в трамвае

В Выборгском районе Петербурга загорелся трамвай и создал пробку из вагонов, об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар случился на Тихорецком проспекте около трех часов дня в субботу, 18 мая. По данным издания "Фонтанка.ру", пожар был не сильный, однако тушить его пришлось с крыши трамвая.

В "Горэлектротрансе" отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Там рассказали, что возгорание произошло в соединительной части вагона.

Сейчас на месте случившегося работает аварийно-восстановительная служба. Движение трамваев обещают восстановить как можно скорее.

Фото: ЗАКС.Ру