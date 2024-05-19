Дрозденко объяснил пиротехникой громкий звук в Выборге

Громкий звук, который слышали ночью 19 мая жители Выборга, не имеет отношения к взрыву беспилотного аппарата, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его утверждению, причиной произошедшего стало использование пиротехники на нефтебазе.

"Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. На территории старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По утверждению главы региона, в результате инцидента никто не пострадал, угроза возгорания или пожара отсутствует.

Минувшей ночью жители Выборга услышали громкий звук в районе порта. По сообщению "Фонтанки", грохот раздался с территории неиспользуемой нефтебазы на улице Данилова, на территории которой отсутствуют нефтепродукты и иные горюче-смазочные материалы.

Фото: ЗАКС.Ру