Синоптик пообещал Петербургу 25 градусов тепла в воскресенье

Температура воздуха в воскресенье, 19 мая, поднимется в Петербурге до +25 градусов по Цельсию, пообещал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, погода в минувшую субботу не достигла указанного значения.

"Вчера температура в Санкт-Петербурге не достигла первых +25 градусов, немного не хватило, но +24,4 градуса тоже тепло. Сегодня-то температура точно достигнет этой отметки", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, в воскресенье в Петербурге погода будет малооблачной с температурой от +24 до +26 градусов. В понедельник утром ожидаются местами кратковременные дожди, температура днем составит от +18 до +20 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру