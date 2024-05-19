Медведев высказался о возможности признания менеджеров "Яндекса" иноагентами

Результаты взаимодействия с сервисом YandexGPT, используемом умной колонкой "Алиса", вызвали недовольство замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева. Экс-президент намекнул на возможность признания сотрудников "Яндекса" иностранными агентами.

В своем Telegram-канале Медведев рассказал, что "Алиса" не смогла ответить на вопросы о том, когда в США приняли закон об изъятии российских активов, и о местонахождении памятников Степану Бандере на Украине. При этом ответы о расположении лондонской колонны Нельсона и памятников Александру Пушкину в России чиновник получил. На вопрос о расстоянии от Киева до Белгорода колонка сперва дала ответ, а затем, по выражению замглавы Совбеза, "включила дурку".

Подобный подход подрывает доверие к "Яндексу", выразил мнение Медведев. Сложившаяся ситуация открывает возможности "не только для того, чтобы признать сервисы "Яндекса" очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами", написал он.

Фото: Kremlin.ru