Бюст Николаю II открыли в Петербурге

В рамках празднования 115-летия со дня создания Военного института физической культуры (ВИФК) в Петербурге состоялось открытие бюста императору Николаю II, сообщили 19 мая в администрации губернатора. Участие в церемонии приняли сам градоначальник Александр Беглов, а также статс-секретарь — замглавы Минобороны Николай Панков вместе с начальником вуза Олегом Боцманом и выпускниками.

Как указали в Смольном, Николай II своим указом от 17 мая 1909 года учредил гимнастическо-фехтовальную школу. Современный ВИФК стал ее правопреемником.

"Как неоднократно подчеркивал наш президент, в спорте также важна преемственность. <...> Институт воплощает это пожелание президента в жизнь", — заявил на церемонии Беглов. Он же высказался необходимости "не забывать своих достойных предков".

По версии Беглова, бюст императора будет напоминать о его вкладе в поддержку спорта и в создание системы физподготовки офицеров.

Фото: gov.spb.ru