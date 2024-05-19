Более 30 фонтанов будут работать дольше в белые ночи

В общей сложности 32 фонтана будут заканчивать свою работу позже обычного в период белых ночей, рассказали 19 мая в петербургском Водоканале. Шесть из них будут выключать в два часа ночи.

"В белые ночи петербургские фонтаны будут работать дольше", — предупредили в пресс-службе Водоканала.

Работать до полуночи будут 26 сооружений, в том числе фонтан "Чаша знаний" на Московском проспекте, 165, фонтаны на Крестовском проспекте, 21, на Кирочной улице, 50, на Лиговском проспекте, 64-66, и ряд других. До двух часов ночи будут бить фонтаны на Казанской и Манежной площадях, на Невском проспекте, 56, в Александровском саду, а также на Дворцовой набережной, 38 и на Петровской набережной, 10.

График будет действителен с 20 мая по 21 июля.

Кроме того, фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина и несколько фонтанов в пригородах будут работать до 23:00. Прочие подобные сооружения будут включаться в 09:00 и выключаться в 22:00.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"