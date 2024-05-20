В уик-энд полиция ловила водителей-экстремалов на Крестовском острове

На минувших выходных петербургские правоохранители устроили проверки любителей экстремального вождения - так называемых дрифтеров, у которых планировалось двухдневное тематическое мероприятие на Крестовском острове.

Как сообщает региональный главк МВД, в ходе профилактических рейдов удалось выявить более двух сотен нарушений. В частности, семеро участников встречи сели за руль нетрезвыми. Еще 46 человек полицейские заподозрили в употреблении наркотиков, в связи с чем их отправили на медосвидетельствование.

Более того, на спецстоянку силовики забрали несколько десятков машин. Рассматривается версия, по которой номера некоторых из них могли быть изменены, что грозит нарушителям уголовной ответственностью.

Фото: ЗАКС.Ру