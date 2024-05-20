В уик-энд полиция ловила водителей-экстремалов на Крестовском острове

На минувших выходных петербургские правоохранители устроили проверки любителей экстремального вождения - так называемых дрифтеров, у которых планировалось двухдневное тематическое мероприятие на Крестовском острове.
Как сообщает региональный главк МВД, в ходе профилактических рейдов удалось выявить более двух сотен нарушений. В частности, семеро участников встречи сели за руль нетрезвыми. Еще 46 человек полицейские заподозрили в употреблении наркотиков, в связи с чем их отправили на медосвидетельствование.
Более того, на спецстоянку силовики забрали несколько десятков машин. Рассматривается версия, по которой номера некоторых из них могли быть изменены, что грозит нарушителям уголовной ответственностью.