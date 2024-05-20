Петербургская прокуратура рассказала о новом виде телефонного мошенничества

В Петербурге выявили новый способ телефонного мошенничества, о котором рассказали в городской прокуратуре. Злоумышленники стали действовать, представляясь сотрудниками Банка России. Такого рода звонкам предшествует письмо с предложением явиться в Центробанк.

Отмечается, что письма приходят с электронного адреса, "вызывающего доверие" у получателя.

В ходе последующего телефонного разговора лжесотрудникам регулятора удается разузнать информацию, дающую возможность похитить деньги абонентов.

Петербуржцев просят при получении подобных звонков молча повесить трубку и при необходимости обратиться в контактный центр Банка России.

Фото: ЗАКС.Ру