Муниципалы из Автово потребовали компенсацию от получившей травмы пенсионерки

В Петербурге продолжается судебный спор между 74-летней пенсионеркой, провалившейся в дыру в асфальте и получившей травмы, и местной администрацией МО "Автово".

Инцидент датируется летом 2022 года, о чем пишет "Фонтанка". Женщине по суду выплатили компенсацию в размере 318 тысяч рублей. Ответчиками в ее иске были Водоканал, комблаг и МО "Автово". Суд установил, что петербурженка пострадала по вине Водоканала, с которого и взыскали указанную сумму.

Впоследствии встречный иск к пенсионерке подали муниципалы из Автово. Они указали, что были обозначены одной из сторон по делу безосновательно и из-за этого вынуждены были потерпеть расходы. Сумму претензий местная администрация оценила в 76,5 тысяч рублей. Женщина возмутилась позицией муниципалов и намерена пожаловаться губернатору.

Фото: ЗАКС.Ру