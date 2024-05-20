"Новые люди" нашли более 250 человек для участия в муниципальных выборах в Петербурге

Более 250 человек готовы принять участие в муниципальных выборах в Петербурге от партии "Новые люди", сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Экс-кандидат в президенты встречался с городским активом в конце прошлой недели.

"Молодые, яркие, продвинутые. Таких людей не хватает в управлении городом", - написал Даванков в своем Telegram-канале 17 мая.

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга также на прошлой неделе рассказывал во время собрания "Экспертного клуба 2024", что партия обучила в рамках программы подготовки к выборам 500 человек, в два раза больше, чем насчитал Даванков.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге в начале сентября. Всего планируется избрать в местных советах порядка 1,5 депутатов. Для "Новых людей" это будет первая муниципальная кампания в городе.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру