Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 11:08

"Новые люди" нашли более 250 человек для участия в муниципальных выборах в Петербурге

фото ЗакС политика "Новые люди" нашли более 250 человек для участия в муниципальных выборах в Петербурге

Более 250 человек готовы принять участие в муниципальных выборах в Петербурге от партии "Новые люди", сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Экс-кандидат в президенты встречался с городским активом в конце прошлой недели. 

"Молодые, яркие, продвинутые. Таких людей не хватает в управлении городом", - написал Даванков в своем Telegram-канале 17 мая. 

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга также на прошлой неделе рассказывал во время собрания "Экспертного клуба 2024", что партия обучила в рамках программы подготовки к выборам 500 человек, в два раза больше, чем насчитал Даванков. 

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге в начале сентября. Всего планируется избрать в местных советах порядка 1,5 депутатов. Для "Новых людей" это будет первая муниципальная кампания в городе. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Павлов Дмитрий Геннадьевич 




Новости20 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама