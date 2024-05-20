Транспортная полиция передала в суд дело о разливе мазута в морском порту Петербурга

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о разливе нефтепродуктов на территории петербургского морского порта, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе полиции на транспорте.

По делу обвиняется 37-летний старший судовой механик морского порта Петербурга. Он проходит по статье о загрязнении морской среды (ч.1 ст.252 УК РФ).

Полицией установлено, что механик во время подачи мазута не контролировал наполнение танка судна, он переполнился, а мазут вытек сначала на палубу, а потом в воду.

Уголовное дело направили в суд для дальнейших разбирательств. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО