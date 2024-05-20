Суд рассмотрит иск об обращении в доход РФ денег на счетах Ходорковского*

Генпрокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с иском об обращении в доход государства денег на счетах фигурантов дела ЮКОСа: Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева. Как пишет "Интерфакс", иск рассмотрят до конца месяца.

Речь идет о суммах в размере почти 1 млрд рублей и примерно 2 млн долларов. Имеются в виду деньги ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", находящихся на счетах в банке и принадлежащих Ходорковскому* и Лебедеву.

По версии надзорного органа, перечисленные компании реальной деятельности не вели, а выступали промежуточным звеном для перевода средств бизнесменам. На сегодняшний день все указанные подставные фирмы ликвидированы.

Напомним, Ходорковский* и Лебедев дважды были приговорены к реальным срокам в рамках двух "дел ЮКОСа" о неуплате налогов и отмывании денег. Из мест лишения свободы их досрочно освободили в декабре 2013 и январе 2014 годов. Оба бизнесмена находятся не в России.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру