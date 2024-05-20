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Новости 13:05

В Петербурге ищут мужчину, распылившего баллончик в лицо подростку

фото ЗакС политика В Петербурге ищут мужчину, распылившего баллончик в лицо подростку

Петербургская полиция заинтересовалась воскресным инцидентом с участием несовершеннолетнего, вечером гулявшего по Канонерскому острову, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По имеющимся данным, взрослый мужчина позволил себе хулиганскую выходку и распылил содержимое перцового баллончика в лицо 13-летнему тинейджеру. Последнего доставили в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали ожоги глаз.

Силовики занялись установлением личности и розыском злоумышленника.

Фото: ЗАКС.Ру


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