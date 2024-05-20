В Тосненском районе Ленобласти появится новый город

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документ, согласно которому поселок имени Тельмана станет городом, об этом 20 мая пишет 47news.

Датой основания города станет 26 мая. Данное решение было поддержано депутатами Законодательного собрания Ленобласти в апреле.

Уточняется, что решение связано с тем, что последние годы в поселке имени Тельмана наблюдался резкий прирост населения. В 2021 году в поселке проживало больше 27 тысяч человек.

Прирост связывают с активным строительством. В 2023 году в поселке ввели в эксплуатацию 23 тысячи квадратных метров жилья. До 2037 года планируется застройка еще 150 гектаров площади.

Фото: ЗАКС.Ру