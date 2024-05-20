В Петрозаводске по делу о финансировании терроризма арестовали иностранца

В Карелии региональное управление ФСБ возбудило дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). В его рамках был задержан иностранный гражданин, о чем со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС. Страну, из которой он происходит, правоохранители не называют.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил задержанного под арест.

По официальной версии, мигрант активно переписывался в интернете с людьми, причастными к деятельности радикальной исламистской организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Находясь в России, мужчина через свой банковский счет собирал пожертвования в интересах этой структуры. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру