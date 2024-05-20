Упавшей на льду в Металлострое пенсионерке присудили компенсацию

В Колпинском районе Петербурга суд вынес решение в пользу 82-летней женщины, которая в конце ноября прошлого года неудачно упала на не убранной от льда улице. Различные травмы были получены ею в Металлострое, о чем сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство оценило моральный ущерб, полученный пенсионеркой, в 100 тысяч рублей. Суд с названной суммой согласился.

Деньги должно будет выплатить госучреждение "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга", ответственное за уборку проблемного участка.

Фото: ЗАКС.Ру