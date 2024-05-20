В Москве суд счел дискредитацией армии желто-синий цвет волос

Суд в Москве назначил штраф местному жителю, которого решили привлечь к ответственности из-за внешнего вида волос, окрашенных в цвета украинского флага (желтый и синий). Выбор цвета был квалифицирован как публичная дискредитация Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП), передает РИА "Новости". Сумма штрафа составила максимальные в рамках избранной статьи 50 тысяч рублей.

Согласно тексту постановления, цвет прически представлял собой "средство наглядной агитации".

Мужчина, на которого составили протокол, судебное заседание посещать не стал. В письменном объяснении он отметил, что ничего не имел в виду прической и ее цветом.

Фото: ЗАКС.Ру