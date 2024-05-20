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Новости 17:16

Петербург потратит до 31 млн рублей на привлечение туристов из Москвы

фото ЗакС политика Петербург потратит до 31 млн рублей на привлечение туристов из Москвы

Петербургское ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" собирается потратить до 31,4 млн рублей на мероприятие по продвижение туристического потенциала Северной столицы в Москве. Соответствующая закупка была опубликована 17 мая. За эти деньги на улицах столицы появится павильон с информацией об отдыхе в Петербурге. Туристский пункт простоит в Москве до конца октября.

Расположение павильона пока не известно, однако он должен быть размещен на точке с высоким пешеходным трафиком. В зависимости от приближающегося праздника внешний облик пункта будет меняться. Заказчики требуют предусмотреть различные дизайнерские решения ко Дню семьи, ко Дню флота и Дню знаний.

Также в обязанности исполнителя контракта войдет набор и подготовка работников павильона. Инструкторами станут граждане России с высшем образованием (либо учащиеся вузов) и знающие английский на уровне не ниже среднего. Также от них требуются следующие навыки:  общая эрудиция, дисциплинированность, ответственность, добросовестность, способность к интенсивной коммуникации в течение продолжительного времени, эмоциональная и нервно-психическая устойчивость, гибкость в общении, психологическая готовность к толерантному поведению.

"Учить" кандидатов будут в течение 30 часов. Помимо списка тем, с которыми должны ознакомиться будущие работники, в аукционной документации есть раздел с запретами, которые не должны нарушать работники павильона во время работы. Например, пользоваться телефоном, читать журналы и дремать. 

Еще ГБУ хочет закупить сувенирную продукцию для раздачи среди гостей: ручки, значки, бирки для багажа и держатели для смартфонов. 

Ранее комитет по туризму покинул председатель Сергей Кореев. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стала его заместитель Нана Гвичия. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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