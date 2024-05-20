Кабмин поддержал инициативу о признании законными супругами гражданских жен погибших в СВО

Законопроект единороссов, которым предлагается приравнивать к законным супругам гражданских жен погибших участников военной спецоперации, получил одобрение у правительства. На положительный отзыв чиновников ссылается ТАСС.

При этом в кабинете министров рекомендовали добавить в проект документа пункт о том, что женщины из рассматриваемой категории не должны находиться в официальном браке с другими людьми.

Инициативу, представляющую собой поправки в Гражданский кодекс, внесли в Госдуму в январе. Среди ее авторов - сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас. В документе оговаривается, что речь идет о таком гражданском браке, в котором мужчина и женщина просуществовали не менее трех лет и вели совместное хозяйство. При наличии совместного ребенка минимальный срок сожительства сокращается до одного года.

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