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Новости 19:48

На проспекте Тореза появится новый спортивно-зрелищный комлпекс

фото ЗакС политика На проспекте Тореза появится новый спортивно-зрелищный комлпекс

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства было принято решение дать землю ООО "Ледовые дворцы" под строительство новой ледовой арены, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый спортивно-зрелищный комплекс хотят построить на проспекте Тореза в Выборгском районе Петербурга. В новой арене будет два зала с ледовыми полями, трибуны на 500 человек, тренажерный зал и зал хореографии.

Инвестор после завершения строительства обязуется передать объект в собственность города.

Как отметил губернатор Беглов, в городе важно создавать условия для занятий спортом и досуга, а инвесторы помогают развивать инфраструктуру для этого.

Фото: ЗАКС.Ру


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