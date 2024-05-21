Полиция Петербурга задержала водителя грузовика, сбившего ребенка на Долгоозерной

Правоохранительные органы задержали водителя грузовика, который сбил ребенка на глазах у матери, об этом 21 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем в понедельник, 20 мая, на Долгоозерной улице. Грузовик при повороте совершил наезд на четырехлетнего мальчика на самокате, который ехал в сопровождении матери.

Ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице.

Правоохранители в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру