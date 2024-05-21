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Полиция Петербурга задержала водителя грузовика, сбившего ребенка на Долгоозерной

фото ЗакС политика Полиция Петербурга задержала водителя грузовика, сбившего ребенка на Долгоозерной

Правоохранительные органы задержали водителя грузовика, который сбил  ребенка на глазах у матери, об этом 21 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем в понедельник, 20 мая, на Долгоозерной улице. Грузовик при повороте совершил наезд на четырехлетнего мальчика на самокате, который ехал в сопровождении матери.

Ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице. 

Правоохранители в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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