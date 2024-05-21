В отношении замглавы администрации Мурино утвердили обвинение в получении взятки

Бывший заместитель главы администрации муниципального образования "Муринское городское поселение" во Всеволожском районе Ленинградской области Алексей Бекетов предстанет перед судов, об этом 21 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

В отношении него утвердили обвинительное заключение по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, с 2021 года по 2022 год от генерального директора ООО "Энергоальянс" Бекетов получил более 1,8 млн рублей взятки за то, чтобы компания получила контракт на обслуживание домов в Мурино.

Сейчас дело направлено во Всеволожский городской суд Ленобласти. На недвижимость обвиняемого наложен арест.

Фото: ЗАКС.Ру