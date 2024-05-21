В Ленобласти полиция устроила рейд среди мигрантов

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели проверку мигрантов в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили 21 мая в региональном ГУ МВД. Большинство иностранцев соблюдают миграционное законодательство, показали итоги мероприятия.

"Проверке подверглись места массового пребывания граждан стран ближнего зарубежья и концентрации иностранной рабочей силы на стройплощадках и промышленных объектах, расположенных в районе Волхонского шоссе", — сообщили в полиции.

Всего в ходе рейда силовики проверили более 700 человек, из которых четверть оказались иностранцами. Несоблюдение миграционного законодательства выявили у трети граждан зарубежных стран. Нарушителей доставили в отделы полиции для составления административных протоколов, мигрантам с самыми грубыми нарушениями грозит депортация из России.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)