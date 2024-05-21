В Петербурге до середины ноября ограничили передвижение на гидроциклах

Передвижение на гидроциклах и маломерных судах временно ограничено в Петербурге, сообщили в администрации губернатора со ссылкой на решение оперативного штаба города. Запрет будет действителен вплоть до середины ноября, его введение объяснили соображениями безопасности и усиления охраны общественного порядка.

"Оперативный штаб <...> принял решение запретить передвижение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации, в период с 13 мая по 15 ноября 2024 года", — говорится в сообщении Смольного.

Ограничение действительно на отрезке Невы между Большим Обуховским и Благовещенским мостами, на Малой Неве от моста Бетанкура до Невы, на большой Невке от Ушаковского моста до Невы и на Малой Невке от Большого Петровского моста до Большой Невки. Также запрет распространяется на Кронверкский пролив, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимнюю канавку и реки Мойку и Фонтанку.

Запрет не распространяется на суда и гидроциклы органов власти и местного самоуправления, а также используемые СМИ и представителями киноиндустрии при наличии необходимых документов. Также использование плавсредств разрешено в рамках спортивных и физкультурных мероприятий при условии согласования с комитетом по физической культуре и спорту.

Фото: ЗАКС.Ру