Дверь автобуса упала но голову 11-летнему мальчику

Ребенок из Невского района Петербурга оказался в больнице после поездки на автобусе, из-за того, что ему на голову упала дверь, об этом 21 мая пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в автобусе №327, который ехал из Колпино в Невский район Петербурга. По предварительным данным, пострадавший 11-летний мальчик и его мать ехали на автобусе, а потом закрывающаяся дверь отвалилась и ударила ребенка по голове.

Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

В ГУП "Пассажиравтотранс" подтвердили произошедшее, сейчас случаем занимается полиция.

Фото: ЗАКС.РУ