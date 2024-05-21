Дума установила лимит на сумму переводов без открытия счета

Максимальная величина разового денежного перевода, совершаемого физлицами без открытия банковского счета, составит в России 100 тысяч рублей, сообщил 21 мая ТАСС. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях.

Поправки вносятся в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О национальной платежной системе", их автором выступило правительство России. Целью изменений заявлено противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Как отмечается, закон вступит в силу спустя 365 дней после даты официального опубликования. Подобный срок установлен в связи с необходимостью перестройки кредитными организациями необходимых процессов, связанных с обеспечением переводов.

Фото: ЗАКС.Ру