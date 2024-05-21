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Новости 14:39

Дума установила лимит на сумму переводов без открытия счета

фото ЗакС политика Дума установила лимит на сумму переводов без открытия счета

Максимальная величина разового денежного перевода, совершаемого физлицами без открытия банковского счета, составит в России 100 тысяч рублей, сообщил 21 мая ТАСС. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях.

Поправки вносятся в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О национальной платежной системе", их автором выступило правительство России. Целью изменений заявлено противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Как отмечается, закон вступит в силу спустя 365 дней после даты официального опубликования. Подобный срок установлен в связи с необходимостью перестройки кредитными организациями необходимых процессов, связанных с обеспечением переводов.

Фото: ЗАКС.Ру


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