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Новости 14:47

Кравцов поручил проконтролировать работу психологов с детьми участников СВО в детских лагерях

фото ЗакС политика Кравцов поручил проконтролировать работу психологов с детьми участников СВО в детских лагерях

Министр просвещения России Сергей Кравцов поручил проконтролировать работу психологов с детьми участников СВО в летних оздоровительных лагерях, об этом 21 мая пишет ТАСС.

Как рассказал министр, в 2024 году летом 115 тысяч детей участников спецоперации едут отдыхать в детские лагеря. 

"Я прошу тоже обратить внимание – у вас данные есть, чтобы и психологи, и педагоги здесь тоже отработали, чтобы все было максимально корректно. Ребят здесь надо поддержать", – сказал Кравцов.

Он также отметил, что в 2024 году в работе детских лагерей страны будут задействованы 600 тысяч человек. Среди них 300 тысяч это педагоги.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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