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Новости 15:20

ККИ освободил около 30 незаконно используемых помещений Петербурга

фото ЗакС политика ККИ освободил около 30 незаконно используемых помещений Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга за прошедшие две недели от незаконных торговых объектов освободили около 30 городских территорий, об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды комитета были проведены в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Невском, Приморском и Московском районах Петербурга.

На объектах занимались нелегальной продажей овощей, фруктов, непродовольственных товаров и многого другого. Территории были освобождены рядом со станциями метро "Звездная", "Пролетарская", "Улица Дыбенко", "Удельная", "Проспект Просвещения", "Пионерская", "Озерки", а также на проспектах Ветеранов, Стачек, Ударников, Маршала Захарова, на Ленинском проспекте и на улице Генерала Кравченко.

Продовольственные товары ожидает ликвидация, а остальные вещи торговцев находятся на складе временного хранения.

Фото: пресс-служба ККИ


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