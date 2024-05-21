Жители Петербурга сдали 20 тонн отходов на утилизацию с 13 мая

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 13 по 19 мая, об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 432 сообщения. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 27 выездов. Из них 21 выезд пришелся на обследования после ликвидации аварийных ситуаций и по одному выезду на ртутные и химические загрязнения. Четыре раза специалисты выехали на иные виды загрязнений.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Всего из акваторий было собрано 150 килограмм замазученного мусора и 100 килограмм нефтеводяной смеси

От петербуржцев было принято 20 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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