Мировой судья в Петербурге прекратил дела в отношении умершего 17 лет назад человека

Мировой судья участка № 81 в Петербурге получил для рассмотрения 13 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) в отношении горожанина, скончавшегося 17 лет назад, рассказала глава объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Дела в отношении покойного возбудили из-за якобы произошедших нарушений правил пользования платными парковками (ст. 37-2 закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010).

По словам главы пресс-службы, Леонида Окунева неоднократно штрафовали на три тысячи рублей за неоплату парковки. Не добившись от умершего человека выплат, на него составили протоколы об уклонении от исполнения наказания и направили их мировому судье.

Шесть административных дел судья уже прекратил, а также написал в комитет по транспорту в связи с коллизией. "Лицо, в отношении которого должностные лица комитета составляют протоколы, скончалось 17 лет назад. Просим принять к сведению", — процитировала обращение судьи Лебедева.

Фото: ЗАКС.Ру