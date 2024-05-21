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Новости 17:51

Суд Москвы решил выдворить из России экс-студента МГУ, поддерживающего ВСУ

фото ЗакС политика Суд Москвы решил выдворить из России экс-студента МГУ, поддерживающего ВСУ

Троицкий районный суд Москвы решил выслать из России студента факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета (МГУ) за проукраинские лозунги и неповиновение полиции, об этом 21 мая пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд решил удовлетворить ходатайство о помещении Сергея Гулько в специальное учреждение для временного размещения иностранных граждан. Молодой человек является гражданином Украины.

Ранее столичный суд четыре раза назначал ему административный арест за посты проукраинского характера в разных социальных сетях, а также за отказ показать паспорт сотруднику полиции при проверке документов.

Уточняется, что на получение российского гражданства молодой человек заявление не подавал.

Фото: ЗАКС.Ру


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