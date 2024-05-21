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Новости 18:18

Водители Петербурга и Ленобласти не смогут воспользоваться госуслугами МРЭО 26 мая

фото ЗакС политика Водители Петербурга и Ленобласти не смогут воспользоваться госуслугами МРЭО 26 мая

В ГИБДД Петербурга и Ленинградской области предупредили об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений, об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции регионов.

Изменения связаны с отключением баз и коснутся воскресенья, 26 мая, с 9 утра до 22 часов вечера. Из-за технических работ будет отключена Федеральная информационная система (ФИС) ГИБДД МВД России, поэтому услуги в МРЭО предоставляться не будут.

Петербургских водителей попросили воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в этот период. Также они напомнили об учете этой информации при предварительной записи.

Фото: ЗАКС.Ру


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