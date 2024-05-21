В Петербурге отобрали пять финалистов конкурса на проект мемориала, посвященного Ленинградской битве

В Петербурге 21 мая состоялся отбор финалистов конкурса на разработку проекта мемориала, посвященного Ленинградской битве, рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский. Парламентарий возглавлял жюри, призванное определить участников, прошедших первый этап соревнования.

Во второй тур перешли проекты, подготовленные архитектурным бюро "А.Лен", "Студией 44", "Интерколумниумом", бюро "Земцов, Кондиайн и партнеры", а также архитектурной мастерской Мамошина. Их создатели продолжат борьбу за победу во втором этапе конкурса.

"Желаю успехов! Пусть победит самая емкая, символичная, глубокая идея. Благодарю за участие всех, кто не прошел дальше", — написал Бельский в своем Telegram-канале. Также он призвал подписчиков писать о том, какой из проектов понравился им сильнее прочих.

Конкурс проектов стартовал в минувшем марте, подведение его итогов должно состояться в конце июля. Располагаться мемориал будет неподалеку от "Экспофорума".

Фото: Спикер Бельский / Telegram