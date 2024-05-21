Беглов дал отрицательное заключение на проект о периодах бесплатного пользования парковками

Законопроект фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании об установлении периодов бесплатного пользования парковками не нашел поддержки у губернатора Александра Беглова, обратил внимание 78.ru. В представленном отзыве градоначальник заявил, что не поддерживает инициативу.

Губернатор указал на отсутствие в законопроекте обоснования целесообразности выбора определенных дат и времени для бесплатного пользования парковками. Также он сослался на то, что реализация проекта повлечет уменьшение поступлений в бюджет Петербурга. При этом документ не сопровождается финансово-экономическим обоснованием с данными о том, какой объем доходов не получит город, отметил Беглов.

"На проект закона не может быть дано положительное заключение", — резюмировал губернатор.

Законопроект был внесен на рассмотрение ЗакСа в конце апреля. Авторы, члены фракции "Яблоко", предложили установить периоды свободной стоянки машин на платных парковках, расположенных на принадлежащих Петербургу территориях. Речь идет о времени с 20:00 до 08:00 по рабочим дням и субботам. По воскресеньям и в праздничные дни парковка должна быть бесплатной круглосуточно, полагают депутаты.

Фото: ЗАКС.Ру