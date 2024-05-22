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В Петербурге начнется постепенное потепление с 22 мая

фото ЗакС политика В Петербурге начнется постепенное потепление с 22 мая

Воздух в Петербурге начинает постепенно нагреваться, об этом 22 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в Петербурге будет ощущать влияние периферии скандинавского антициклона. Осадков в городе, в связи с этим, не ожидается, облаков будет не очень много, поэтому воздух будет постепенно прогреваться.

Воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 23 мая, осадков также не ожидается, в воздух прогреется до +24 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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