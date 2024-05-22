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Муниципал 9:33

Глава МО "Остров Декабристов" вступил в "Единую Россию"

фото ЗакС политика Глава МО "Остров Декабристов" вступил в "Единую Россию"

Утром 22 мая в ротонде Мариинского дворца председатель городского парламента Александр Бельский вручил партбилет "Единой России" главе МО "Остров Декабристов" Алексею Захарову. Свидетелем этого события стал корреспондент ЗАКС.Ру. 

— Александр Николаевич Бельский вручил партбилет. Конечно, большая радость, большое удовольствие работать в кругу единомышленников, cторонников развития Санкт-Петербурга. И дальше работать на благо Василеостровского района, — лаконично прокомментировал Захаров свое выступление в партию. 

Вместе с партбилетом Захарову вручили значок с символикой партии. Присутвующий на торжественным событии депутат Заксобрания Константин Чебыкин (избран от округа, в который входит Остров Декабристов) напомнил журналисту, что Захаров - постоянный участник гуманитарных поездок в зону проведения специальной военной операции. 

Напомним, Захаров в 2019 году избрался в совет МО "Остров Декабристов" от партии "Яблоко". Получить мандат сразу ему не удалось - место в совете ему досталось после пересчета голосов, которого пришлось добиваться через суд. Сейчас Захаров намерен переизбраться в округе, но от "Единой России" - его анкета есть на сайте праймериз. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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