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Новости 10:17

Ночной пожар на Рубинштейна отправил трех петербуржцев в больницу с серьезными травмами

фото ЗакС политика Ночной пожар на Рубинштейна отправил трех петербуржцев в больницу с серьезными травмами

В Центральном районе Петербурга произошел серьезный пожар, который отправил в больницу трех человек, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на улице Рубинштейна поступило в 22:20 во вторник, 21 мая. Возгорание произошло в пятикомпантной квартире, огонь охватил 40 квадратных метров.

Пожар смогли ликвидировать только к 00:58. В результате возгорания пострадали три человека, а 40 человек были эвакуированы спасателями. 

Как пишет 78.ru, один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти, 76-летняя петербурженка в шоковом состоянии в реанимации и 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.

К ликвидации пожара было привлечено шесть единиц специальной техники и 25 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру


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