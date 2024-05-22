На бульваре Новаторов благоустроят сквер в 2024 году

В Кировском районе Петербурга благоустроят сквер на бульваре Новаторов в 2024 году, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

ГАТИ выдала ордер на благоустройство сквера, из которого сделают общественное пространство в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Планируется, что до конца июля 2024 года будет благоустроена одна часть сквера по бульвару Новаторов до улицы Подводника Кузьмина, а до середины октября 2024 года до Дачного проспекта.

В сквере хотят высадить больше 120 деревьев, почти 3 тысячи кустарников, а также разные многолетние цветы и растения. Кроме этого, в будущем пространстве поставят уличную мебель, беседки и детские площадки.

Фото: пресс-служба ГАТИ