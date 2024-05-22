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Новости 11:17

Беглов заявил о завершении подготовки к ПМЭФ-2024

фото ЗакС политика Беглов заявил о завершении подготовки к ПМЭФ-2024

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о завершении подготовки города к Петербургскому экономическому форуму 2024 года, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Заявление о завершении градоначальник сделал на рабочем совещании по вопросам подготовки к ПМЭФ-2024. Он отметил, что, на данный момент, более 110 стран подтвердили своей участие в форуме.

Также губернатор рассказал, что работы проведены в сферах от благоустройства до формирования программы мероприятий к ПМЭФ. Особое внимание было уделено безопасности и регламентам санитарно-эпидемиологического надзора.

"На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на Форуме, станут для нас подспорьем в решении поставленных Президентом задач", – сказал Беглов.

В Смольном также рассказали, что для гостей и жителей Петербурга в дни проведения ПМЭФ-2024 будут доступны культурные и спортивные мероприятия. Среди них концерт на Дворцовой площади и забег в центре города.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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