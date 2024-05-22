ЗакС попросит министра труда и соцзащиты пересмотреть нормативы финансирования санаторно-курортного лечения льготников

Законодательное собрание Петербурга 22 мая утвердило в целом текст обращения к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой пересмотреть нормативы финансирования на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготников, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас средства на эти цели выделяются по документу 20-летней давности.

По состоянию на февраль 2024 года тариф на одного человека, получающего набор социальных услуг, составляет 1756 рублей. Представители санаторно-курортной индустрии считают, что эта сумма значительно ниже себестоимости оказываемых ими услуг. Это приводит к сокращению льготных мест в профильных учреждениях, которые предприниматели готовы предоставить Социальному фонду, который выступает в качестве основного заказчика соцуслуг для льготных категорий граждан. Также низкая оплата приводит к ухудшению состояния номерного фонда и сокращению перечня оказываемых услуг.

"Вышеуказанные обстоятельства говорят о необходимости пересмотра нормативов финансирования оказания услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий в сторону увеличения, что будет способствовать как повышению качества предоставляемых услуг, так и поддержке предприятий данной отрасли", - говорится в обращении.

Документ подготовила постоянная комиссия Заксобрания по социальной политике и здравоохранению.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру