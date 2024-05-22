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Новости 12:18

Петербургское УФАС завело дело из-за рекламы акции от "Чайной ложки"

фото ЗакС политика Петербургское УФАС завело дело из-за рекламы акции от "Чайной ложки"

На сеть петербургских кафе "Чайная ложка" завели административное дело. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело в листовках компании признаки нарушения федерального закона о рекламе.

Чиновникам пожаловался мужчина, получивший на Невском проспекте листовку с предложением обеда за 270 рублей и заинтересовавшийся акцией. Он решил сделать в "Чайной ложке" заказ, но выяснил, что акция не действует в выходные и праздничные дни. Между тем, это условие в рекламе не значилось. В результате пообедать заявителю не удалось.

Антимонопольщики сочли, что сеть кафе сокрыла часть важной для потребителя информации. Это, в свою очередь, не допускается законом.

фото: pixabay


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