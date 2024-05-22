В Петербурге заработали новые ограничения для электросамокатов

В Петербурге начали действовать новые скоростные ограничения и запрет парковки для электросамокатов, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Теперь у 13 станций петербургского метрополитена будет ограничена скорость электросамокатов до 15 км/ч, а также запрещена парковка рядом с ними.

Ограничения будут действовать с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера каждый день у станций "Технологический институт", "Московские ворота", "Чернышевская", "Площадь Ленина", "Проспект Ветеранов", "Беговая", "Комендантский проспект", "Ломоносовская", "Проспект Просвещения", "Обводный канал", "Нарвская", "Парнас", "Улица Дыбенко".

Такие же ограничения ввели дополнительно на 25 улицах. Кроме этого, на девяти набережных теперь запрещена парковка самокатов. Среди них есть набережные Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова.

Фото: ЗАКС.Ру