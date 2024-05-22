Обвиняемого в оправдании терроризма Скобова* отправили на психиатрическую экспертизу

Публициста Александра Скобова* отправили в стационар для проведения психиатрической экспертизы, об этом 22 мая пишет MR7.ru.

Ранее Калининский районный суд отправил Скобова* под стражу до 1 июня 2024 года. О решении отправить публициста в стационар рассказали на заседании суда, где должны были рассмотреть апелляцию на избранную Скобову* меру пресечения.

Это второй раз, когда публицисту переносят рассмотрение апелляции. Первый раз его отложили из-за желания Скобова* участвовать в рассмотрении по видеосвязи, а во второй раз из-за нахождения в стационаре.

В четверг, 23 мая, в Сыктывкаре пройдет судебное заседание о продлении меры пресечения публицисту. Напомним, что Скобов* проходит по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру