В Гатчине уйдет с молотка здание советского спортивного комплекса

В конце июня состоятся торги, на которых определят нового владельца спортивного комплекса в Гатчине. Продается дом № 10 по улице Чехова, построенный в начале 1980-х годов, о чем пишет Российский аукционный дом (РАД). Здание расположено в пяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Татьянино.

Минимальная (стартовая) цена объекта составляет 128,37 млн рублей. Спортивный комплекс площадью является действующим, в нем недавно проводился ремонт. Назначение участка площадью 4,7 тысяч кв. метров позволяет строить на территории жилье и гостиницы.

"В данном случае речь идет о продаже действующего спортивного комплекса с якорными арендаторами и возможностью расширения бизнеса за счет привлечения на объект новых нанимателей – танцевальных студий, СПА-центров, салонов красоты и пр.", - рассказала глава департамента РАД по работе с корпоративными клиентами Елена Тарасова.

Спорткомплекс состоит из тренажерного зала, двух бассейнов, финской сауны, центров красоты и здоровья.

фото: Российский аукционный дом