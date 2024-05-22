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Новости 13:16

В 2028 году Wi-Fi в российских самолетах станет повсеместным

фото ЗакС политика В 2028 году Wi-Fi в российских самолетах станет повсеместным

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что на борту российских самолетов повсеместно будут предоставлять Wi-Fi, об этом 22 мая пишет ТАСС со ссылкой на слова главы министерства.

По его словам, интернет во всех российских самолетах появится ориентировочно в 2028 году, когда будет осуществлен запуск первой спутниковой группировки связи. 

Первую такую группировку на высокоэллиптической орбите должны сформировать и запустить в 2026 году. В общей сложности до 2030 года планируется запуск 737 низкоорбитальных спутников связи.

Фото: ЗАКС.Ру


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