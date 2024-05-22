Совфед одобрил создание реестра злостных неплательщиков алиментов

На пленарном заседании Совфеда в среду сенаторы поддержали закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов, передает "Интерфакс".

Речь идет о тех жителях РФ, кто уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также о тех, кто по этой причине находится в розыске.

Реестр с данными о неплательщиках будет существовать в открытом доступе. О попадании в список граждан проинформируют в течение суток.

Для актуализации информации о фигурантах списка судебные приставы будут обмениваться информацией с Фондом пенсионного и социального страхования. Быть исключенным из реестра, согласно закону, возможно только после полного погашения долгов по алиментам.

Фото: ЗАКС.Ру