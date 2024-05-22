Депутаты предложили поддерживать укрепляющие институт семьи НКО и давать гранты на рекламу традиционных ценностей

Заксобрание Петербурга 22 мая в первом чтении поддержало два законопроекта, направленных на поддержку традиционных ценностей, повышение престижа многодетной семьи и развитие института семьи, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты хотят оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, которые заняты в этой сфере, а также давать гранты производителям рекламы на тему семьи и профилактику демографического кризиса.

НКО, которые занимаются развитием семейных ценностей, хотят включить в список организаций, претендующих на поддержку Смольного. После принятия законопроекта они получат финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иную поддержку от администрации города. Также за продвижение традиционных ценностей хотят выдавать гранты Смольного.

Оба законопроекта подготовили депутаты Всеволод Беликов, Павел Иткин, Павел Крупник, Андрей Малков и Денис Четырбок. Инициативу о соцрекламе еще в начале месяца анонсировал в своем Telegram-канале председатель парламента Александр Бельский.

"Искренне считаю, что продвижение и популяризация большой семьи – это задача, в которую важно вкладывать бюджетные средства. Многодетная семья – действительно огромное счастье. В нашем городе таких семей около 10%. Нужно повышать их число", - писал Бельский.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру