На автодорогах в Ленобласти установили полтысячи новых камер

Правительство Ленинградской области предупредило автомобилистов о том, что в наступающем летнем сезоне "погонять не получится".

На автодорогах за действиями автовладельцев будут следить пять сотен новых видеокамер. Техника будет фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и пристегивание водителей и пассажиров. Контроль коснется езды по нерегулируемым "зебрам", а также выездов на встречную полосу и красный свет.

Больше всего новых камер установили на дорогах во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.

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