ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:50

На автодорогах в Ленобласти установили полтысячи новых камер

фото ЗакС политика На автодорогах в Ленобласти установили полтысячи новых камер

Правительство Ленинградской области предупредило автомобилистов о том, что в наступающем летнем сезоне "погонять не получится".

На автодорогах за действиями автовладельцев будут следить пять сотен новых видеокамер. Техника будет фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и пристегивание водителей и пассажиров. Контроль коснется езды по нерегулируемым "зебрам", а также выездов на встречную полосу и красный свет.

Больше всего новых камер установили на дорогах во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама