В Петербурге хотят вручать премии лучшим профессиональным династиям

Законодательное собрание Петербурга 22 мая приняло за основу проект постановления об учреждении премии "Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Размер премии составит 100 тысяч рублей.

Ежегодно предлагается вручать не более трех премий. Средства на эти цели будут брать из бюджета городского парламента. Подать заявку смогут семьи, которые работают в предприятиях одной отрасли в течение трех и более поколений. Все члены семьи должны проживать в Петербурге. Конкурс планируют проводить с 1 июля по 1 декабря. Предложить династию смогут профсоюзы, петербургские учреждения, а также исполнительные органы власти и депутаты Заксобрания. Последние могут предложить не более девяти кандидатур. Награждать победителей планируют до 20 декабря.

Так депутаты хотят поддержать и сохранить лучшие профессиональные традиции, а также сформировать семейную преемственность и позитивный образ работников. Искать лучших будут среди промышленников, строителей, работников транспортной сферы, горхозяйства, науки, образования, здравоохранения а также представителей правоохранительной системы и других отраслей. Авторами инициативы выступили депутаты Ирина Иванова (КПРФ) и Всеволод Беликов ("Единая Россия"). Иванова уже длительное время выступает с этой инициативой.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру